Пермскую «Парму» усилит американский разыгрывающий Контракт со Стэнли Уиттакером заключён до конца сезона Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Баскетбольный клуб «Парма» из Перми заключил контракт с 30-летним американским разыгрывающим Стэнли Уиттакером (183 см, 86 кг). Соглашение действует до конца текущего сезона, сообщает пресс-служба клуба.

Свой первый профессиональный контракт Уиттакер подписал с литовским клубом «Ионава» в 2019 году. В сезоне 2020/21 выступал за австрийский клуб «Грац», где стал лидером по очкам в Австрийской баскетбольной Суперлиге. Игрок также пополнял ряды немецких команд «Карлсруэ Лайонс» и «Вюрцбург Баскет» и итальянского «Динамо Сассари».

В декабре 2023 года защитник подписал контракт с «Уралмашем» и помог команде стать бронзовым призёром Кубка России 2023/24. Он не раз выполнял решающие броски и признавался лучшим игроком в важных матчах.

За 19 игр в составе «Уралмаша» в сезоне 2024/25 его средние показатели составили 13.3 очка, 3.9 передачи, 2.7 подбора и 1.1 перехвата за игру.

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