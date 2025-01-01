Парламент Прикамья направил в Госдуму предложения по решению кадрового вопроса Рекомендации касаются сфер медицины и образования Поделиться Твитнуть

Законодательное собрание Прикамья направило в Госдуму предложения для решения кадрового вопроса в сферах медицины и образования. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Рекомендации были предложены после обсуждения проблемы в Госдуме в рамках «правительственного часа», в котором в режиме ВКС принял участие председатель комитета парламента Пермского края по социальной политике Сергей Ветошкин. Участники предложили обучать ординаторов по узким специальностям только на условиях целевых договоров, с обязательной отработкой после окончания вуза. Также обсуждали возможность получения второго педагогического образования дипломированными специалистами из различных отраслей.

Депутаты краевого заксобрания предложили усилить ответственность выпускников, не исполняющих требования целевых договоров, и предоставлять специальную ипотечную программу для врачей.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что бывшего студента ПГМУ, заключившего договор о целевом обучении и нарушившего его условия, обязали возместить средства федерального бюджета, предоставленные ему в качестве соцподдержки. Молодой человек должен выплатить полученные от государства 105 тыс. руб. и штраф за несоблюдение условий договора 70 тыс. руб.

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