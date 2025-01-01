С экс-студента Пермского медуниверситета взыскали 175 тысяч рублей за обучение Молодой человек не выполнил условия целевого договора Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Суд обязал бывшего студента Пермского государственного медицинского университета им. Вагнера возместить средства федерального бюджета, предоставленные ему в качестве мер социальной поддержки, а также штраф на общую сумму 175 тыс. руб.

В пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю сообщили, что при поступлении в вуз молодой человек заключил с минздравом региона договор на целевое обучение. По окончании университета по направлению «Лечебное дело» юноша должен был продолжить обучение в ординатуре или отработать в больнице Березников три года в должности участкового врача. Министерство, в свою очередь, взяло на себя обязательство оказывать ему соцподдержку в виде денежных выплат.

Молодой человек условия договора не выполнил, и минздрав обратился в суд. Судебная инстанция встала на сторону истца, обязав бывшего студента выплатить полученные им от государства социальные выплаты в размере 105 тыс. руб. и штраф за несоблюдение условий договора на сумму 70 тыс. руб.

Соответствующий исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по г. Березники и Усольскому району ГУФССП России по Пермскому краю. В установленный срок молодой человек задолженность не погасил, приставы вынесли запрет на регистрационные действия с принадлежащими ему транспортным средством и жилым помещением, а также наложили арест на его счета в банках и обратили взыскание на заработную плату. Вся сумма была взыскана.

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