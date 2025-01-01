В Прикамье директора водоканала из Кунгура будут судить за мошенничество Его обвиняют в присвоении денег, выделенных на строительство водопровода для многодетных семей Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Кунгурская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве при строительстве водопровода для многодетных семей. Фигуранта обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере с использованием своего служебного положения. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю и в прокуратуре региона.

В ведомстве рассказали, что в мае 2021 года директор муниципального предприятия заключил фиктивный договор на выполнение работ по строительству водопровода в Кунгуре, чтобы обеспечить водоснабжением земельные участки многодетных семей. Однако позже он расторг договор в одностороннем порядке, а полученные 2 млн руб. присвоил. Эти деньги были выделены в рамках инвестиционной программы проекта и были включены в тариф по водоснабжению для населения.

В дальнейшем работы по строительству водопровода по его указанию были выполнены работниками казённого муниципального учреждения.

На имущество фигуранта стоимостью более 4 млн руб. наложили арест.

Максимальная санкция по инкриминируемой статье — лишение свободы на срок до 10 лет.

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