В Прикамье простятся с погибшим на СВО педагогом из Лысьвы Ивану Ветошкину был 41 год Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ходе СВО на Украине во время выполнения боевого задания героически погиб учитель технологии и основ безопасности жизнедеятельности из Прикамья Иван Ветошкин. Об этом в соцсетях сообщило руководство лысьвенской школы № 16, где он работал.

«Мы потеряли выдающегося учителя, наставника и друга. Иван Вячеславович был не просто педагогом, он был настоящим примером для подрастающего поколения. С 2016 года он вдохновлял своих учеников на изучение технологии и основ безопасности жизнедеятельности, делясь своими знаниями и жизненным опытом», — сообщается в официальной группе ВКонтакте.

Как отмечается в публикации, Иван Вячеславович основал в городе и школе юнармейское движение, с 2019 года руководил отрядом «Миротворцы», занимался патриотическим воспитанием молодёжи, учил ответственности и взаимовыручке. Его имя в 2018 году было занесено на виртуальную доску почёта педагогических работников муниципалитета, а в 2022 году педагога наградили благодарственным письмом Управления образования.

Кроме того, погибший участвовал в работе Пермского регионального отделения «Поисковое движение России», Краевой школе поисковика, поискового муниципального отряда «Лысьвенская каска».

В группе поискового отряда «Звезда» в Чайковском на сайте ВКонтакте сообщается, что Иван Ветошкин был мобилизован осенью 2022 года. Погиб 27 февраля в возрасте 41 года. Дата похорон не известна.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 9 марта в Прикамье пройдут похороны уроженца Всеволодо-Вильвы Сергея Трясцина. Ему было 44 года.

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