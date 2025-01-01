В Прикамье простятся с погибшим на СВО Сергеем Трясциным Его похоронят во Всеволодо-Вильве Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Александровского округа

Администрация Александровского округа сообщила о гибели уроженца Всеволодо-Вильвы Сергея Трясцина. Он был убит в ходе СВО. Сообщение об этом появилось на странице муниципалитета в социальных сетях.

Сергей Трясцин родился 24 января 1981 года. Обстоятельства его гибели не уточняются.

Похороны состоятся 9 марта. Церемония прощания пройдёт в ДК «Химик» с 10:00 до 12:00. Мужчину похоронят на кладбище в п. Всеволодо-Вильва.

Администрация Александровского муниципального округа выразила соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

Напомним, ранее «Новый компаньон» писал, что 7 марта в Кизеле простятся сразу с двумя погибшими на СВО прикамцами — Евгением Гореловым и Станиславом Власюком. Они погибли при исполнении обязанностей военной службы в зоне спецоперации. Евгению Горелову было 20 лет, а Станиславу Власюку — 55.

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