В Кизеле Пермского края простятся сразу с двумя погибшими на СВО бойцами Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Кизеловского округа

В Пермском крае администрация Кизела выразила глубокие соболезнования родным и близким местных жителей Евгения Горелова и Станислава Власюка. Они погибли при исполнении обязанностей военной службы в зоне СВО.

В сообщении сказано, что Евгению Алексеевичу Горелову было 20 лет, Станиславу Николаевичу Власюку — 55.

Прощание с военнослужащими состоится 7 марта во Дворце культуры Кизела. Начало церемонии в 11:00.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что при выполнении задач в ходе российской спецоперации на Украине погиб житель прикамского п. Усть-Силайка Иван Леонтьев. Военнослужащий был убит 29 января этого года. Дата прощания с бойцом будет названа позже.

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