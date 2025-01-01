В СВО погиб житель Прикамья Иван Леонтьев Ему было 49 лет Поделиться Твитнуть

Фото: Александр Юркин

При выполнении задач в ходе российской спецоперации на Украине погиб житель п. Усть-Силайка Иван Леонтьев. Об этом на своей официальной странице написал глава Кочёвского муниципального округа Александр Юркин.

Военнослужащий был убит 29 января этого года, «показав пример мужества и самоотверженности, с честью выполняя свой воинский долг», отметил глава муниципалитета.

При каких обстоятельствах погиб Иван Леонтьев и есть ли у него семья, не сообщается. Известно лишь, что он родился в 1975 году и был в браке.

О том, когда состоится прощание с военнослужащим, Александр Юркин пообещал сообщить дополнительно. Он также добавил, что приносит свои искренние соболезнования родным и близким погибшего.

По данным газеты «Парма-Новости», с начала СВО 256 уроженцев и жителей Коми-Пермяцкого округа погибли в зоне боевых действий, в госпиталях и военных частях.

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