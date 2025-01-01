В Прикамье снижается средний срок автокредитов Средний срок автокредитов снижается постепенно с лета 2024 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье снижается средний срок автокредитов. Об этом сообщается в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По их данным, в июле 2024 года в регионе автокредиты выдавали в среднем сроком на 6 лет, в январе 2025 — уже на 5,6 года (разница порядка 7%). С таким показателем Пермский край входит в 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования, занимая девятое место.

Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, с лета 2024 года средний срок автокредитов постепенно снижается. Это происходит на фоне сокращения их выдачи в целом.

«В условиях снижения аппетита к риску со стороны банков и спроса на автокредиты со стороны граждан сокращается как средний чек кредитов на покупку автомобилей, так и их сроки», — прокомментировал эксперт.

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