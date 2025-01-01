Около 24% пермячек мечтают о путешествии в качестве подарка на 8 Марта Также в числе желаемых подарков цветы, билеты в театр и кино Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Наиболее желанным подарком для пермячек в Международный женский день стало путешествие, о котором мечтают 24% опрошенных. Ещё 14% предпочли бы получить деньги, а 10% выразили желание получить билеты в театр, кино или музей. Об этом сообщает сервис SuperJob.

По 8% респондентов с радостью приняли бы парфюмерию или косметику, а также украшения или часы, не прочь также получить подарочный сертификат. Около 7% хотят смартфон, столько же — бытовую технику или электронику для дома. В то же время 3% мечтают о сертификатах на обучение, а 2% — о товарах для творчества и хобби. По 1% респондентов интересуют посуда и кухонные принадлежности, деликатесы, сладости, чайные и кофейные наборы, книги и товары для спорта и активного образа жизни.

Среди других популярных вариантов подарков на 8 Марта женщины отмечают цветы, различные знаки внимания и заботы, одежду, меховые изделия, подписки на электронные сервисы, шампанское и многое другое.





Что касается традиционных подарков в этот день, то, согласно опросу, 60% женщин получают цветы, 15% — конфеты, 10% — парфюмерию, косметику и средства по уходу за собой. Каждой четырнадцатой женщине дарят деньги, а каждой двадцатой — украшения и драгоценности. Подарочные сертификаты получают 3% опрошенных.

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