В Перми в долине реки Егошихи установили малые архитектурные формы Работы ведутся в рамках проекта «Зелёное кольцо» Поделиться Твитнуть

В долине реки Егошихи в Перми продолжается благоустройство территории. На участке в районе ул. Весёлой, 1 смонтировали новые элементы инфраструктуры. Они предназначены для семейного отдыха и активного времяпрепровождения на свежем воздухе. В частности, на площадках для отдыха появились качели, скамья и тумбы, сообщили в пресс-службе мэрии Перми.

Этот маршрут начинается от ул. Весёлой, 1 и проходит через долину Егошихи. Он соединяет Свердловский и Мотовилихинский районы города. Пройдя по этому маршруту, посетители смогут выйти к дому №56 на бульваре Гагарина.

Работы по благоустройству продолжаются и на других участках долины Егошихи. Например, районе Красных Казарм подрядчик начал монтировать дополнительное ограждение. Его общая длина составит около 150 м, что обеспечит дополнительную защиту территории и повысит уровень безопасности для посетителей.

Ранее на участке от Трамвайного моста до б. Гагарина, 24 были установлены урны и скамьи. Все работы ведутся в рамках проекта «Зелёное кольцо».

Напомним, ранее муниципальное предприятие «Горзеленстрой» представило схему расположения входов на новые экологические тропы, проложенные в долине Егошихи. Всего предусмотрено 15 точек входа в три рекреационные зоны: район Средней дамбы, территория между заводом Шпагина и Егошихинским некрополем, а также окрестности Красных Казарм.

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