В Интернете появилась подробная карта входов на новые экотропы в долине Егошихи в Перми Всего их 15 Поделиться Твитнуть

фото: Горзеленстрой

В Перми муниципальное предприятие «Горзеленстрой» предоставило схему расположения входов на новые экологические тропы, проложенные в долине реки Егошиха.

Для удобства посетителей предусмотрено 15 точек входа в три рекреационные зоны: район Средней дамбы, территория между заводом Шпагина и Егошихинским некрополем, а также окрестности Красных Казарм. Создание этих троп осуществлялось в рамках проекта «Зелёное кольцо».

В районе микрорайона «Разгуляй» находятся входы №1 (от Старого трамвайного моста, ул. Парковая) и №2 (ул. 2-я Разгуляйская, 23).

Около Егошихинского кладбища расположены входы №3 (от остановки «Разгуляй»), №4 (с Воинского квартала), №5 (с Православного квартала), №6 (с Еврейского квартала) и №7 (б. Гагарина, 24).

В районе Средней дамбы можно войти через входы №8 (ул. Бульвар Гагарина, 44а), №9 (ул. Революции, 3/2), №10 (ул. Весёлая, 1) и №11 (ул. Бульвар Гагарина, 56).

В микрорайоне Зелёнка расположены входы №12 (с Южной дамбы), №13 (ул. Льва Шатрова, 33), №14 (ул. Красные Казармы, 67) и №15 (ул. Льва Шатрова, 25).

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