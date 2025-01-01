Ещё два аварийных дома расселили в Дзержинском районе Перми В них проживали более 100 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В администрации города сообщили о завершении расселения двух признанных аварийными зданий, находившихся в Дзержинском районе Перми.

В доме №42 по ул. Ветлужской, признанном непригодным для проживания, располагалось 35 квартир, общая площадь которых составляла 826,9 кв. м. В этих помещениях проживало 67 человек. В другом аварийном доме, по ул. Кочегаров, 29, находилось 9 квартир общей площадью 409,4 кв. м, где проживали 35 человек. Все жильцы, в зависимости от прав собственности, получили либо денежные выплаты, либо новое жильё.

Расселение аварийного жилья реализуется на основе региональных и городских программ, подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Для консультаций по вопросам расселения и получения компенсаций жители Перми могут обратиться в управление жилищных отношений (ул. Горького, 18). Дополнительную информацию можно получить по тел.: 207-50-06, 207-50-19 и 207-50-59.

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