Власти Перми предложили 5,8 млн рублей за снос здания, которое 30 раз выставлялось на торги Поделиться Твитнуть

Кировоградская, 7

«2ГИС»

ГКУ «Центр организации закупок» объявлен аукцион на снос здания по ул. Кировоградской, 7 в Кировском районе Перми. Начальная цена контракта составляет 5 863 064 руб. 16 коп. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Заявки принимаются до конца четверга, 6 марта, а итоги аукциона подведут в понедельник, 10 марта.

В аукционной документации сказано, что подрядчик должен выполнить работы по сносу здания площадью 716,5 кв. м с 10 апреля до 10 июля 2025 года.

Как напоминает «Рифей», данное двухэтажное административное здание с 2016 года не меньше 30 раз выставлялось на торги. Но объект не вызвал интереса у потенциальных покупателей, так как находится в промышленной зоне.

​Согласно 2ГИС, в настоящее время в здании работает филиал Управления вневедомственной охраны ВНГ России по Пермскому краю.

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