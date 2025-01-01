Пермь вошла в топ-6 городов-миллионеров РФ по доступности дубайского шоколада Десерт переживает второй пик популярности Поделиться Твитнуть

2ГИС добавил информацию о российских кондитерских, где продаётся дубайский шоколад. Аналитики, используя эти данные, провели сравнение средних цен на 200-граммовую плитку этого шоколада в 16 крупных городах России. Отмечено, что популярность шоколада, взлетевшая в прошлом году благодаря соцсетям, переживает новый всплеск (число поисковых запросов на картах российских городов к марту 2025 года увеличилось на 20% за последние два месяца, почти достигнув пика октября 2024 года).

Как сообщили в пресс-службе 2ГИС, самая выгодная цена на этот десерт сейчас в Ростове-на-Дону — в среднем 1217 руб. В пятерку городов с наиболее демократичными ценами также вошли Воронеж (1485 руб.), Волгоград (1499 руб.), Нижний Новгород (1625 руб.) и Красноярск (1676 руб.). Пермь оказалась на шестой позиции с 1680 руб. Самая высокая стоимость плитки дубайского шоколада зафиксирована в Москве — в среднем 4137 руб. Средняя цена плитки этого шоколада в городах-миллионерах России составляет 2188 руб.

Дубайский шоколад — это шоколадный батончик или плитка ручной работы с начинкой из кнафе (тонкое тесто катаифи) и тахини (кунжутная паста), дополненной различными ингредиентами. Изначально десерт был доступен только в ОАЭ, но позже появился и в российских магазинах.

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