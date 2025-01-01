В Прикамье задержан местный житель за публикации с запрещённой символикой Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Чернушке сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом ГУ МВД России по Пермскому краю, действуя совместно со следователем Следственного комитета и Росгвардией, задержали местного жителя 1997 г.р. Он подозревается в совершении преступления по ст. 282.4 (ч. 1) УК РФ.

Задержанный ранее уже отбывал срок в колонии за разбой и в период нахождения наказывался за пропаганду атрибутики экстремистских организаций. После выхода на свободу он создал Telegram-канал, где размещал материалы экстремистского характера.

Следователем СК на основании материалов, собранных оперативниками краевого МВД, возбуждено уголовное дело. В ходе обысков были обнаружены и изъяты улики, указывающие на его причастность к преступлению. Ведётся дальнейшее расследование.

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