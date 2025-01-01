В Пермском крае обнаружены 2,4 тысячи тонн небезопасного зерна Поделиться Твитнуть

С начала января по начало марта 2025 года территориальное управление Россельхознадзора объявило в Пермском крае предостережения касательно недопустимости нарушений в сфере обеспечения качества и безопасности. Речь идёт о 2400 т продовольственного зерна (пшеница, ячмень, рожь). Предостережения были направлены 9 юридическим лицам и 3 индивидуальным предпринимателям в связи с выявлением фактов недостоверного декларирования. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, 4 марта управление объявило предостережение СПК «Славное» (занимается выращиванием зерновых культур в Частинском муниципальном округе) о недопустимости нарушений обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна. Было принято решение об аннулировании декларации соответствия на кормовой ячмень серийного выпуска.

В ходе анализа протоколов испытаний, прилагавшихся к декларации соответствия, было установлено, что при определении показателя «Сумма афлатоксинов В1, В2, G1, G2» применялась методика, не предназначенная для исследований данного показателя. Кроме того, не были проведены исследования, идентифицирующие зерно ячменя по группе отличительных признаков, характерных для зерновых, зернобобовых и масличных культур.

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