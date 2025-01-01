Самые высокие зарплаты в Пермском крае предлагают строительные компании На втором месте предприятия металлургии Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Специалисты hh.ru, российского портала по поиску работы, проанализировали предложения по заработной плате от различных компаний и определили, какие из них предлагают наиболее щедрое вознаграждение сотрудникам в Пермском крае.

Согласно базе вакансий, лидерами по уровню зарплат в Пермском крае являются предприятия в сфере строительства, недвижимости и проектирования. В среднем, они готовы выплачивать работникам 115 тыс. руб. Сопоставимые зарплаты можно встретить в тяжёлом машиностроении, где среднее значение предложений достигло 97,7 тыс. руб. Для сравнения, средняя предлагаемая зарплата по Пермскому краю составляет 60,3 тыс. руб.

В перечень отраслей с высокими зарплатами также вошли металлургия (97,6 тыс. руб.), автомобильный бизнес (93,2 тыс. руб.), нефтегазовая отрасль (92,2 тыс. руб.), промышленное оборудование (83,6 тыс. руб.), услуги для бизнеса (73 тыс. руб.) и добывающая промышленность (70 тыс. руб.).

В марте 2025 года в числе самых высокооплачиваемых вакансий в регионе оказались производитель работ (вахта) с зарплатой от 292 тыс. руб., инженер релейной защиты и автоматики (вахта) с зарплатой от 288 до 354 тыс. руб., а также IT-инженер (вахта) с зарплатой от 270 тыс. руб.

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