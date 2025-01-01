Средняя цена литра бензина в Прикамье выросла до 58,93 рубля По средней стоимости автомобильного топлива Пермский край занимает второе место в ПФО Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На 3 марта 2025 года в Пермском крае средняя потребительская цена литра автомобильного топлива составила 58,93 руб., это на 7 коп. больше показателя недельной давности. Об этом сообщает Росстат.

Если сравнивать цены на конкретные марки топлива, то за неделю в Прикамье они изменились следующим образом: литр АИ-92 подорожал до 56,05 руб. (+7 коп.), АИ-95 — до 60,85 руб. (+6 коп.), цена дизельного топлива подросла на 4 коп., до 71,54 руб. Цена на АИ-98 поднялась на 7 коп., до 84,74 руб. за литр.

По средней стоимости автомобильного топлива Пермский край занимает второе место в ПФО. На первом — Нижегородская область.

С 25 февраля по 3 марта изменение цен на бензин было зафиксировано в 67 субъектах Российской Федерации. Более всего цены подросли в Камчатском крае (+1,1%). Снижение цен отмечено в Республике Тыва (-0,3%).

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