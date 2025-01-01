Прибыль пермских предприятий в 2024 году выросла на 28% Сальдированный финансовый результат составил 428 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С января по декабрь 2024 года организациями Пермского края получен сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) в сумме 428,3 млрд руб. Это выше на 27,9% итогового показателя по 2023 году. Исследование было проведено Пермьстатом без учёта субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций численностью до 15 человек.

В целом по региону 78% обследованных организаций завершили год с прибылью в объёме 446,2 млрд руб., что на 27,3% выше, чем за 2023 год. Сумма убытка нерентабельных организаций увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 27,3% и составила 17,9 млрд руб.

Прибыль предприятий промышленного производства в прошлом году составила 363 млрд руб. Среди них доля прибыльных — 73,9%, сумма их прибыли сложилась в объёме 374,5 млрд руб., что выше показателя 2023 года на 29,4%.

Наибольший сальдированный финансовый результат показали предприятия в сфере добычи полезных ископаемых. По итогам 2024 года он составил 203 млрд руб., что в два раза больше, чем годом ранее.

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