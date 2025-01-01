В Прикамье простятся с погибшим на СВО Юрием Яшиным Обстоятельства гибели военнослужащего не сообщаются Поделиться Твитнуть

Владимир Шалимов

В ходе специальной военной операции, проявив мужество и героизм, погиб уроженец Нытвенского округа, рядовой Юрий Яшин. Об этом сообщает администрация муниципалитета на официальной странице в соцсетях.

Церемония прощания с Юрием Яшиным состоится 6 марта. Она начнётся в 10:00 в Доме досуга в д. Удалы (ул. Трактовая, 1а), гражданская панихида — в 11:00.

«Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества, разделяем с вами боль утраты. Скорбим вместе с вами…», — говорится на странице муниципалитета.

Как ранее писал «Новый компаньон», в феврале в Нытвенском округе похоронили капитана Михаила Казанцева. Он служил на СВО командиром взвода в мотострелковом полку, а 22 ноября прошлого года погиб при выполнении боевой задачи. С военнослужащим простились 18 февраля.

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