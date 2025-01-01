В Прикамье простятся с участником СВО из Нытвы Михаил Казанцев погиб осенью прошлого года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Нытвенского округа

В ходе специальной военной операции погиб капитан Михаил Казанцев из Нытвенского муниципального округа. Об этом сообщает администрация муниципалитета на официальной странице в соцсетях.

По данным местных властей, Михаил Казанцев служил командиром взвода в мотострелковом полку, а 22 ноября прошлого года погиб при выполнении боевой задачи. Сколько ему было лет, не уточняется.

С военнослужащим простятся 18 февраля. Церемония прощания начнётся в 10:00 в Доме досуга в д. Шумиха (ул. Советская, 1а), а гражданская панихида — в 11:00. Похороны состоятся в Нытве.

Всем родным и близким погибшего в администрации принесли соболезнования.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.