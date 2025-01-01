В Перми планируется создать пространство для занятий водными видами спорта Оно может появиться на месте базы «Чистый бережок» Поделиться Твитнуть

Администрация Перми и Агентство инвестиционного развития региона рассматривают возможность включить территорию бывшей базы отдыха «Чистый бережок» в число инвестпроектов по развитию зон общественно-паркового пространства города.

В частности, здесь планируется разместить место для отдыха и занятий водными видами спорта. Как сообщил в своём telegram-канале депутат Заксобрания Пермского края Ирек Хазиев, этот ответ он получил на депутатский запрос о целесообразности демонтажа базы в администрации столицы Прикамья. Парламентарий написал также, что «разработка концепции благоустройства первого из береговых участков — пляжа на Желябова — должна начаться уже в этом году», а его дополнением может стать участок на ул. Трамвайная.

«Идея благоустройства сразу двух пространств на этом берегу Мулянки, вблизи активно растущих жилых микрорайонов, — замечательная, главное, чтобы время от концепций и планов до реализации не затянулось на долгие годы», — сообщил Ирек Хазиев.

Напомним, демонтаж базы отдыха для людей с ограниченными возможностями здоровья «Чистый бережок» (ул. Трамвайная, 1б) начался в феврале 2025 года. В городской администрации утверждают, что здания сносят на основании решения суда, поскольку земельный участок организаторы заняли самовольно. Создатель базы, местный житель Андрей Дерюшев, высказал намерение оспорить действия мэрии и обратиться в прокуратуру.

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