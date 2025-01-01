КРПК вновь выставила на продажу участок рядом с Пермским университетом Начальная стоимость – 63 млн рублей Поделиться Твитнуть

Корпорация развития Пермского края вновь выставила на торги земельный участок рядом с ПГНИУ по ул. Дзержинского, 3. Информация опубликована на электронной торговой площадке «Фабрикант».

Площадь реализуемого участка составляет 2,5 тыс. кв. м, в лот также вошли три объекта капитального строительства. Начальная стоимость имущественного комплекса составила 63,5 млн руб. Заявки для участия принимаются до 2 апреля, итоги будут подведены 8 апреля.

Как сообщают в КРПК, продажа имущества организована в рамках реструктуризации непрофильных активов, незадействованных в реализации приоритетных проектов в сфере девелопмента.

В прошлом году участок уже пытались продать, однако торги были признаны несостоявшимися. Начальная цена составляла 37,5 млн руб. Согласно опубликованной информации, участок находится в границах территориальной зоны Ц-2 «Зона обслуживания и деловой активности местного значения» с ограничением высоты застройки до 10 этажей. Объект могут использовать для развития туризма и создания научно-технологического кластера.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.