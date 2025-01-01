Собственник здания земской аптеки в Перми должен будет отреставрировать фасад Работы необходимо выполнить до конца 2028 года Поделиться Твитнуть

В Перми выполнят ремонт исторического здания на ул. Ленина, 30. Проект приказа об утверждении охранного обязательства собственника памятника архитектуры опубликован на сайте Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения «Аптека земская». Согласно документу, его владелец должен выполнить до 30 декабря 2027 года ремонт главного крыльца, а до 30 декабря 2028 года отреставрировать северный фасад.

В январе Государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение на установку художественно-архитектурной подсветки на фасаде здания. В текущем уровне цен на четвёртый квартал 2024 года стоимость работ оценивалась в 8,7 млн руб.

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