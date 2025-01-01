Алёна Бронникова На историческом здании земской аптеки в Перми появится архитектурная подсветка Проект получил одобрение госэкспертизы Поделиться Твитнуть

Иллюстрация к научно-проектной документации по реставрации и приспособлению ОКН на ул. Ленина, 30 ООО "Дюрэй Инжиниринг"

На фасаде исторического здания по ул. Ленина, 30 в Перми планируется установить художественно-архитектурную подсветку. Государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение на проведение работ. Акт опубликован на сайте инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.

Документом выдано положительное заключение на проект, разработанный ООО «Дюрэй Инжиниринг». Проектом предусмотрено обеспечение сохранности здания, признанного объектом культурного наследия «Аптека земская» при устройстве архитектурной подсветки.

Обследование здания показало, что его наружные стены находятся в работоспособном состоянии, состояние фасадов оценивается как удовлетворительное. Планируемые работы будут включать монтаж навесного шкафа управления наружным освещением, электрических коробок, светильников, кронштейнов, заземляющих устройств, прокладку электрических кабелей и окраску металлических элементов системы подсветки фасадов.

В текущем уровне цен на четвёртый квартал 2024 года стоимость работ с учётом непредвиденных трат оценивается в 8,7 млн руб.

Кирпичное здание было построено на рубеже XVIII-XIX веков как жилой дом мещанина Калашникова. Современный вид приобрело после нескольких реконструкций в XIX веке. В нём разместилась первая губернская аптека, которая в течение многих лет оставалась единственной в Перми. В феврале 1812 года содержание аптеки было принято в распоряжение Приказа общественного призрения. В здании провели ремонт, закупили необходимое оборудование и инвентарь.

Официальное открытие учреждения состоялось 1 декабря. Основное назначение аптеки состояло в лекарственном снабжении учреждений Приказа: губернской больницы с домом умалишённых и богадельни. В 1870 году губернская аптека вошла в состав богоугодных заведений Пермского губернского земства. В 1993-м была принята под охрану государства как памятник архитектуры и градостроительства «Здание земской аптеки». В настоящее время часть здания находится в собственности АО «Омега», используется по первоначальному назначению – под аптеку и магазин оптики.

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