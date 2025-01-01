Проект первого этапа возведения снегоприёмного пункта в Перми прошёл экспертизу Объект будет расположен в Мотовилихе Поделиться Твитнуть

Виталий Кокшаров

Проектная документация на первый этап строительства снегоприёмного пункта в Мотовилихинском районе Перми получила положительное заключение государственной экспертизы. Соответствующая информация опубликована на сайте ЕГРЗ.

Первым этапом реализации проекта будет строительство очистных сооружений поверхностного стока. Возведением будет заниматься КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края. Проект был разработан краевым Управлением дорожного проектирования и ООО «ВолгаМостПроект» из Санкт-Петербурга.

Как сообщалось в 2023 году, власти Пермского края приняли решение обустроить отдельный полигон для складирования снега, вывозимого из центрально-планировочного района Перми. В начале 2024 года стало известно, что на ближайшую трёхлетку для строительства снегоприёмного пункта на территории Мотовилихинского района в региональном бюджете предусмотрели 142,4 млн руб.

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