«Молот» проиграл в Перми «Омским крыльям» Итог встречи – 2:6 Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Пермский «Молот» в рамках Чемпионата ВХЛ сезона 2024/25 на домашнем льду 4 марта проиграл ХК «Омские крылья». Пермяки уступили гостям в завершающем домашнюю серию матче с разницей в счёте в четыре шайбы, встреча закончилась со счётом 2:6.

Шайбы в ворота омичей забросили «молотовцы» Павел Щербаков и Максим Кицын. Следующий матч пермяки проведут на выезде 12 марта против ХК «Юнисон-Москва».

«По домашней серии скажу, что с командами, которые вверху, мы все игры держали удар. Очков не добрали, но это были индивидуальные ошибки. По игре команда выглядела неплохо, во всех матчах могли выиграть. У нас не звёздная команда, как все говорят. У нас рабочая команда. Если выполняет задание на игру, значит, у нас есть шанс. Если начинают играть, как сегодня — у нас самая худшая домашняя игра получилась, соперник наказал», — прокомментировал главный тренер «Молота» Евгений Попихин.

Ранее, 2 марта, пермяки после двух поражений в домашней серии игр одержали победу над «Зауральем» из Кургана. Пока в турнирной таблице «Молот» по итогам 60 игр занимает девятое место, набрав 76 очков.

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