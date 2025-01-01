В первом весеннем матче пермский «Молот» обыграл «Зауралье» Игра проходила на домашней площадке пермяков Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Пермский хоккейный клуб «Молот» в первом весеннем матче 2025 года обыграл на своей арене команду «Зауралье» из Кургана. Итоговый счёт в матче — 3:2 в пользу хозяев.

Встреча началась для пермяков позитивно — на 10-й минуте поединка Андрей Малявин отправил шайбу в ворота соперника. Во второй 20-минутке гости сравняли счёт.

Третий период «Молот» начал с пятиминутного меньшинства, сразу по выходу Дмитрия Зайцева пермяки повели в счёте — Даниил Лапин забил вторую шайбу в ворота «Зауралья». За 10 минут до окончания матча Илья Николаев забил ещё один гол. Курганцы ответили эффективной контратакой, но сравнять счёт им не удалось.

«Мы не имели права сегодня проигрывать при такой поддержке. Думаю, зрителям игра понравилась. У меня пара седых волос появилась от сегодняшней игры. Самое главное, что команда сегодня выиграла — это важно», — прокомментировал результаты встречи главный тренер ХК «Молот» Евгений Попихин.

Следующий, заключительный, матч домашней серии пройдёт также в Перми (0+). «Молот» выйдет на лёд 4 марта против «Омских Крыльев».

В предыдущие две встречи на домашнем льду «Молот» потерпел поражение. ХК «Югра» пермяки уступили 28 февраля со счётом 1:2.

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