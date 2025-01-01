«Молот» уступил сопернику в овертайме Встреча с ХК «Югра» закончилась со счётом 1:2 Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Во втором подряд домашнем матче чемпионата ВХЛ хоккейный клуб «Молот» уступил хоккеистам ХК «Югра» из Ханты-Мансийска со счётом 1:2.

«Распечатать» ворота соперника спортсмены из Прикамья смогли уже под занавес первого периода, гол забил Павел Щербаков. Но «Югра» смогла отыграться после перерыва, и встреча закончилась ничьей — 1:1. Судьбу матча решил овертайм — в дополнительное время гости смогли забить ещё один гол.

«Сыграли здорово в обороне, в атаке были моменты. По овертайму — у нас был отличный момент, который мы не использовали. Команда соперника забила и выиграла. Претензий к ребятам нет никаких. Спасибо нашим болельщикам, была отличная атмосфера! Но это хоккей, бывают такие моменты. И в прошлой игре мы ни в чём не проиграли, но уступили. Бывают такие моменты в жизни. Значит нужно дальше работать. Переступить через себя, закусить — вот это характер команды. Ну а всё остальное придёт», — отметил по итогам игры Евгений Попихин, главный тренер «Молота».

Следующий матч «Молот»проведёт против ХК «Зауралье» из Кургана в воскресенье, 2 марта.

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