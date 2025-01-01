Количество цветочных магазинов в Перми выросло на 8% По их числу Пермь занимает пятое место в РФ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По информации сервиса «Яндекс Карты», в Перми на данный момент функционирует 402 цветочных магазина, что на 8% превышает показатель прошлого года, когда их насчитывался 371.

Наблюдается и увеличение интереса пермяков к цветочным магазинам. Так, количество соответствующих поисковых запросов на «Яндекс Картах» выросло на 71% в сравнении с прошлым годом. Наибольший спрос приходится на 8 Марта, День святого Валентина и День матери. Самый низкий интерес к цветочным магазинам в Перми фиксируется в январе.

Согласно данным «Геоаналитики» «Яндекс Карт», наибольшая концентрация цветочных магазинов наблюдается в районе Комсомольского проспекта (15,8%), где также отмечен самый высокий интерес к поиску цветов (13,6%). В микрорайоне Данилиха также наблюдается значительное количество запросов (9,1%), однако представленность цветочного бизнеса там ниже (7,7%).

Пермь занимает пятое место по количеству цветочных магазинов на 10 тыс. жителей (3,92). Лидерами являются Краснодар (6,55), Омск (4,12) и Казань (3,96).





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