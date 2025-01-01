На этой неделе в Пермском крае простятся с участником СВО Виктором Даниловым Он погиб в октябре прошлого года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Александровского округа

Как сообщает администрация Александровского округа, в ходе российской спецоперации на Украине погиб уроженец Александровска Виктор Данилов. Об этом власти муниципалитета информируют на официальной странице в соцсетях.

Виктор Данилов родился 21 февраля 1993 года и погиб 9 октября 2024 года. Обстоятельства его гибели не уточняются.

Похороны состоятся 6 марта. Церемония прощания будет проводиться в Александровском дворце культуры с 10:00 до 12:00. Военнослужащего похоронят на местном кладбище.

Администрация муниципалитета выразила глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

«Это невосполнимая утрата и общая скорбь», — говорится в сообщении властей.

Как ранее писал «Новый компаньон», в конце февраля в Александровском округе похоронили другого участника СВО — Вадима Почкина. Он родился 29 сентября 1996 года в Александровске. После срочной службы на Тихоокеанском флоте мужчина демобилизовался в звании старшины, служил по контракту в Пермском военном институте войск национальной гвардии РФ в должности стрелка комендантского взвода. Затем долгое время работал пожарным-спасателем. Мужчина погиб на СВО в сентябре прошлого года.

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