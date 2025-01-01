В Прикамье простились с участником СВО Вадимом Почкиным Он погиб в сентябре 2024 года Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Александровского округа

В Александровском округе 25 февраля похоронили участника СВО Вадима Почкина. Церемония прощания состоялась во Дворце культуры Александровска.

Вадим Почкин родился 29 сентября 1996 года в Александровске. Там же прошло его детство и юность. Он занимался музыкой, в школе активно участвовал в художественной самодеятельности, часто был победителем вокальных конкурсов различных уровней.

Девятый класс Вадим окончил в Пермском кадетском корпусе им. Суворова, 11 класс — в гимназии Александровска.

В 2015 году проходил срочную службу на Тихоокеанском флоте, демобилизовался в звании старшины, после чего служил по контракту в Пермском военном институте войск национальной гвардии РФ в должности стрелка комендантского взвода. Затем долгое время работал пожарным-спасателем.

Фото: Администрация Александровского округа

В августе 2024 года решил подписать контракт с Минобороны РФ и отправиться в зону СВО.

Во время обучения на территории ДНР был командиром группы, а 17 сентября прошлого года погиб.

Фото: Администрация Александровского округа

Администрация Александровского округа выражает родным и близким глубокие соболезнования.

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