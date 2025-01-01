В Прикамье простились с участником СВО Вадимом Почкиным
Он погиб в сентябре 2024 года
В Александровском округе 25 февраля похоронили участника СВО Вадима Почкина. Церемония прощания состоялась во Дворце культуры Александровска.
Вадим Почкин родился 29 сентября 1996 года в Александровске. Там же прошло его детство и юность. Он занимался музыкой, в школе активно участвовал в художественной самодеятельности, часто был победителем вокальных конкурсов различных уровней.
Девятый класс Вадим окончил в Пермском кадетском корпусе им. Суворова, 11 класс — в гимназии Александровска.
В 2015 году проходил срочную службу на Тихоокеанском флоте, демобилизовался в звании старшины, после чего служил по контракту в Пермском военном институте войск национальной гвардии РФ в должности стрелка комендантского взвода. Затем долгое время работал пожарным-спасателем.
В августе 2024 года решил подписать контракт с Минобороны РФ и отправиться в зону СВО.
Во время обучения на территории ДНР был командиром группы, а 17 сентября прошлого года погиб.
Администрация Александровского округа выражает родным и близким глубокие соболезнования.
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