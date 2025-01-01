Власти обяжут владельца католического костёла в Перми отремонтировать здание Храм является объектом культурного наследия Поделиться Твитнуть

Фото: из проекта приказа об утверждении охранного обязательства, ГИООКН ПК

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края опубликовала проект приказа об утверждении охранного обязательства законного владельца ОКН регионального значения «Костёл римско-католический». Здание находится по ул. Пушкина, 28 в Перми.

Согласно документу, в рамках мероприятий по сохранению объекта культурного наследия до 31 октября 2026 года необходимо провести ремонт отмостки, до 30 декабря 2028 года — отреставрировать оконные наполнения. Собственник также должен разместить на здании информационную табличку об объекте в течение 12 месяцев от даты утверждения охранного обязательства.

Здание римско-католической церкви во имя Непорочного зачатия пресвятой девы Марии было возведено в 1873-1875 годах по проекту архитектора Рудольфа Карвовского. Разрешение на строительство было получено в 1869-м, процесс сбора денег затянулся почти на девять лет. Деньги были собраны силами прихожан и бывшего в изгнании польского епископа Боровского. После революции здание в разные годы занимали клуб глухонемых и механический ремонтный завод Обллегпром. В 1993-м оно было взято на учёт государственного органа охраны памятников, а в 1994-м — возвращено верующим.

Ранее «Новый компаньон» писал, что по обе стороны от костёла планируется возвести два новых здания. По ул. Пушкина, 26, рядом с домом священника, возведут клубный жилой дом (застройщик — «ОСТ-Девелопмент»), а на участке по ул. Пушкина, 30 — лечебно-диагностический центр (застройщик — «ЭКСО Проперти»).

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