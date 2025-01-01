В Перми поджигательницу банкомата отправили под домашний арест В преступлении обвиняют учительницу Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Во вторник, 4 марта, Свердловский райсуд Перми по ходатайству следствия избрал меру пресечения учительнице Екатерине Бараковой (1978 г.р.), обвиняемой в поджоге банкомата «Альфа Банка» в центре краевой столицы.

Как сообщает Properm, Бараковой определили два месяца домашнего ареста (до 2 мая). После оглашения решения женщину освободили из-под стражи в зале суда.

Напомним, происшествие случилось в ночь на 2 марта, когда женщина совершила поджог в отделении банка. Полицейским удалось задержать подозреваемую на месте преступления.

После инцидента было возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества, совершённого из хулиганских побуждений путём поджога. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Как ранее писал «Новый компаньон», в декабре прошлого года в центре Перми 50-летняя женщина также совершила поджог банкомата. Она действовала по указанию мошенников.

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