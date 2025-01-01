В центре Перми 2 марта женщина подожгла отделение банка Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В центре Перми ночью 2 марта женщина 1978 г.р. совершила поджог в отделении банка. Как рассказали «Новому компаньону» в ГУ МВД России по Пермскому краю, сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемую на месте преступления. Ей грозит срок.

«В ночное время 2 марта в отдел полиции Ленинского района Перми поступило сообщение о возгорании в отделении одного из банков в центре города. Прибывшими по сообщению сотрудниками полиции по подозрению в совершении поджога была задержана женщина 1978 г.р.», — сообщили в пресс-службе полиции.

По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершённое из хулиганских побуждений путём поджога). Отмечается, что женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

В декабре в центре Перми 50-летняя женщина также совершила поджог банкомата. Она действовала по указанию мошенников.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.