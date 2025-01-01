К строительству склада в Верхних Муллах в Перми приступят в 2025 году Площадь помещений займёт около 40 тысяч квадратных метров Поделиться Твитнуть

Сайт ДОМ.РФ

К строительству складского комплекса на территории Верхних Мулов в Перми планируют приступить в 2025 году. Об этом на встрече «Альянса проверенных подрядчиков» пермского отделения «Деловой России» сообщила генеральный директор ООО «Фуд Трейд» Юлия Зайцева.

«Мы бы хотели сформировать команду, которая будет идти с нами в проект. Мы готовим его к реализации уже в 2025 году и сейчас активно ищем партнёров на каждый этап работ», — рассказала она во время февральской встречи.

На участке общей площадью 7,4 га компания планирует возвести современный складской комплекс класса «А». Инвестпроект включает в себя возведение помещений общей площадью около 40 тыс. кв. м и создание транспортной инфраструктуры для удобного подъезда.

Ранее этот участок несколько раз выставлялся на торги, в 2023 году его за 40,8 млн руб. приобрело ООО «Аэлита» пермских предпринимателей Сергея Лютаревича и Николая Бараева. В феврале Государственная историко-культурная экспертиза одобрила строительство склада на его территории.

Сергею Лютаревичу и Николаю Бараеву также принадлежит ООО «Фуд Трейд», ведущее деятельность с 1991 года. Как сообщается на официальном сайте, компания специализируется на строительстве и обслуживании коммерческих объектов. Портфель недвижимости включает 45 тыс. кв. м складских и офисных площадей. В том числе ООО принадлежат склады по ул. Алтайской, 4а, ул. Деревообделочной, 6а и ул. Водопроводной, 8а/2. Также Сергей Лютаревич является совладельцем ТЦ «Айсберг Modern».

По данным СБИС, за 2023 год выручка «Фуд Трейд» составила 24 млн руб., прибыль — 11,5 млн руб. Стоимость компании на 2023 год оценивается в 69,3 млн руб.

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