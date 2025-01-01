Соликамский магниевый завод готов к возобновлению работы с США Ранее предприятие уже поставляло продукцию американским компаниям Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Руководитель «Соликамского магниевого завода» (СМЗ) Руслан Димухамедов сообщил «Газете.Ru» о готовности предприятия возобновить экспорт продукции в США. По словам председателя российской Ассоциации производителей редких металлов, СМЗ ранее поставлял продукцию американским компаниям и заинтересован в восстановлении сотрудничества.

Димухамедов подчеркнул, что завод обеспечивает 75% производства магния в России, а также выпускает широкий ассортимент редких металлов, включая тантал, ниобий, титан и концентрат РЗЭ. Планируется расширение номенклатуры продукции с вводом нового разделительного комплекса в 2027 году, что позволит начать производство неодима, празеодима, лантана, церия и концентрата среднетяжелой группы (самарий, гадолиний, европий).

На прошлой неделе сообщалось о начале проектирования на СМЗ завода по производству редкоземельных металлов мощностью 2,5 тыс. тонн в год. Инвестиции в проект оцениваются более чем в 7 млрд руб.

Напомним, 24 февраля президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в российских редкоземельных металлах. В тот же день Владимир Путин провёл совещание по вопросам РЗМ и заявил о готовности к совместным проектам с американскими партнёрами.

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