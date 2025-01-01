После пожара на Пермском пороховом заводе воздух проверили на загрязнение В Роспотребнадзоре Прикамья рассказали о результатах исследования Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пермскому краю рассказали о результатах исследования атмосферного воздуха на территории ближайшей жилой застройки в связи с возгоранием на Пермском пороховом заводе.

В ведомстве отметили, что сотрудники Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии выехали на место и взяли пробы атмосферного воздуха в микрорайонах Закамск и Новый Крым.

В атмосферном воздухе определялось содержание оксида и диоксида углерода, азота диоксида, диоксида серы, хлороводорода, аммиака, формальдегида и других веществ.

Согласно результатам лабораторных исследований, на территории ближайшей жилой застройки концентрации загрязняющих веществ в пробах не превысили гигиенические нормативы для атмосферного воздуха. Радиационный фон в норме. Ситуация остаётся на контроле Управления.

Напомним, 3 марта на территории порохового завода произошло возгорание. Жители услышали хлопки, возникло сильное задымление.

С завода самостоятельно эвакуировались 50 человек. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Пожар был локализован в 19:15.

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