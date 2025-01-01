На Пермском пороховом заводе 3 марта произошел пожар По предварительным данным, обошлось без жертв Поделиться Твитнуть

Талгат Таиров

На территории предприятия «Пермский пороховой завод» произошло возгорание. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на свой источник.

По имеющейся информации, были слышны хлопки, возникло сильное задымление. С завода самостоятельно эвакуировались 50 человек. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

«По информации краевого Минтербеза пожар был локализован в 19:15, опасности нет, пострадавших нет», — прокомментировали « Новому компаньону» в ведомстве.

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