Водителям дорожной техники в Перми не выплатили зарплату на сумму более 600 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

В Дзержинском районе Перми прокуратура отреагировала на жалобы сотрудников коммерческой структуры о нарушениях в сфере трудового законодательства.

В ходе проверки выяснилось, что обратившиеся были трудоустроены водителями комбинированной дорожной техники, однако официального оформления трудовых отношений не было. За 2024 год им была выплачена лишь часть причитающейся заработной платы. Совокупный долг перед работниками превысил 600 тыс. руб. Информацию о наименовании организации-должника в пресс-службе краевой прокуратуры не разглашают.

С целью защиты прав работников прокурор инициировал судебные разбирательства, подав иски о признании факта трудовых отношений и взыскании задолженности с работодателя. Процесс восстановления нарушенных прав находится под пристальным контролем надзорного ведомства.

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