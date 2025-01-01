Пермь заняла шестое место в рейтинге самых гостеприимных городов Более половины местных жителей хотели бы увеличения потока туристов Поделиться Твитнуть

Тимофей Дубровских

Согласно данным SuperJob, Пермь разделила шестую строчку рейтинга самых радушных городов России с Красноярском и Воронежем. Около 58% пермяков выразили заинтересованность в увеличении туристического потока, что на 17% выше показателя 2022 года. В то же время, 16% респондентов не желают видеть больше туристов в Перми, а 26% не смогли дать однозначный ответ.

В Москве и Санкт-Петербурге желание видеть больше туристов выразили 39 и 43% жителей соответственно. При этом примерно треть москвичей и петербуржцев не одобряют увеличение числа приезжих.

Наиболее гостеприимными городами оказались Волгоград (68% высказываются за увеличение турпотока), Омск (65%) и Уфа (64%). Меньше всего сторонников увеличения турпотока оказалось в Краснодаре (41%), где жители жалуются на перегруженность транспорта и пробки.

По сравнению с прошлым годом, почти во всех регионах наблюдается рост гостеприимства. Особенно заметен прогресс в Омске (+20%), Перми (+17%), Воронеже (+11%), Уфе (+10%), Казани (+9%), а также в Волгограде и Челябинске (по +8%).

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