Самозапрет на оформление кредитов установили почти 26 тысяч пермяков Закон вступил в силу 1 марта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В течение первых двух дней после запуска на сайте «Госуслуги» сервиса по установлению самозапрета на кредиты для защиты от мошенников в Пермском крае было подано 25,8 тыс. заявлений. Об этом сообщает Properm.ru со ссылкой на данные минцифры.

Возможностью установить себе запрет на оформление кредита или займа в выходные 1 и 2 марта воспользовались в целом 1,7 млн россиян. Средний возраст желающих установить самозапрет составил 53 года. На тему о добровольном запрете на кредитование на платформе было проведено 3,4 млн консультаций.

Прикамье не вошло в число регионов-лидеров по количеству поступивших заявлений. Больше всего жителей, решивших таким образом защититься от мошенников, оказалось в Москве, там поступило 351 тыс. заявок. Второе место занял Санкт-Петербург, где желающих воспользоваться самозапретом на кредиты и займы оказалось значительно меньше - 143,9 тыс. человек, третье заняла Московская область - 112,3 тыс. человек. В пятёрку лидеров замкнули Краснодарский край (69,3 тыс.) и Свердловская область (50,5 тыс.).

Напомним, с 1 марта 2025 года в России вступил в силу закон, позволяющий самостоятельно установить запрет на получение потребительского кредита. Заявление можно подать через «Госуслуги». Самозапрет не распространяется на ипотечные и автокредиты, а также образовательные кредиты с господдержкой.

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