Самозапрет на кредиты, учёт автомобилей: что изменится в России с 1 марта? В России вступил в силу закон об установке самозапрета на кредиты Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 марта в России вновь вступает в силу ряд законодательных изменений. В частности, теперь россияне смогут установить самозапрет на кредиты. Кроме этого, есть изменения по части учёта автомобилей и ОСАГО. Подробнее — в нашем материале.

Самозапрет на кредиты

Начиная с 1 марта 2025 года в России можно установить самостоятельно запрет на получение потребительского кредита. Такое заявление можно подать через «Госуслуги», осенью также появится возможность сделать это через МФЦ. Уточняется, что самозапрет не распространяется на ипотечные и автокредиты, а также образовательные кредиты с государственной поддержкой.

Сейчас финансовые организации и МФО будут обязаны при рассмотрении заявки на кредитование проверить в кредитной истории клиента, не стоит ли запрет. Если он есть, человеку должны отказать в заключении договора.

Учёт автомобилей и ОСАГО

Также меняется порядок постановки транспортных средств на регистрационный учёт в Госавтоинспекции. Изменение касается как физических, так и юридических лиц. В частности, скорректированы отдельные правила прекращения государственного учёта транспортного средства и снятия с него в связи с отчуждением, угоном и гибелью. Теперь бывший собственник сможет подать необходимое заявление через «Госуслуги», если договор заключался с помощью этого портала или у нотариуса.

Если договор заключался в простой письменной форме и не удостоверялся, бывший собственник может обратиться в регистрационное подразделение Госавтоинспекции с оригиналом документа через 10 дней. Снять автомобиль или другое ТС с госучёта получится, если оно похищено, угнано или числится в розыске. Неуплата утилизационного сбора при ввозе транспортного средства из-за границы становится новым основанием для отказа в его регистрации.

Что касается ОСАГО, то его исключат из перечня документов, необходимых для регистрации машины. Помимо прочего, с марта будет запущен эксперимент по введению видеофиксации автомобилистов без действующего полиса ОСАГО. Пока соответствующий документ подписан не был, но предполагается, что устройства будут передавать в информационную систему ГИБДД сведения о номерных знаках машин, они уже будут сопоставляться с данными системы страхования. Если после первоначальной и повторной проверки не обнаружится прикреплённый действующий полис ОСАГО, нарушитель получит предупреждение через «Госуслуги».

Изменения в трудовом законодательстве

Теперь заключить трудовой договор будет проще. С марта это можно будет сделать онлайн, используя электронную подпись. Соглашение будет иметь ту же юридическую силу, что и бумажная версия.

Кроме этого, в Трудовом кодексе появится статья, которая регулирует наставничество. В трудовом договоре должны будут в таком случае прописывать сроки, функции, а также плату за их выполнение. Помимо этого, официально закрепят обязанность работодателей выплачивать при увольнении компенсацию за неиспользованные дни отдыха, за работу в выходные и праздники. Речь идёт обо всех отгулах, не использованных в период трудовой деятельности на конкретном месте работы.

Также с весны закреплены меры против задержек зарплаты, включая профилактику и мониторинг, привлечение к ответственности, содействие в погашении долга по зарплате и прочее. Следить за этим будут специально сформированные межведомственные комиссии субъектов РФ.

Штрафы за вывески о продаже табака



В Перми с 1 марта увеличат размер штрафов за размещение вывесок о продаже табачной и никотинсодержащей продукции. Штрафы будут достигать 800 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Вывески с изображением процесса курения, с информацией о наименовании табака, табачной продукции, табачных изделиях, курительных принадлежностей запрещено размещать на нестационарных торговых объектах, фасадах зданий, строений и сооружений.

C 1 марта будет увеличен размер штрафов за размещение вывесок о продаже табачной и никотинсодержащей продукции на объектах капитального строительства, также вводится административная ответственность за размещение таких вывесок на нестационарных торговых объектах. Так, за первое размещение вывески на НТО предусмотрен административный штраф в размере до 4 тыс. руб. на граждан, до 40 тыс. руб. — на должностных лиц, до 500 тыс. руб. — на юридических лиц. За повторное нарушение предусмотрен штраф до 5 тыс. руб. на граждан, до 50 тыс. руб. — на должностных лиц, до 800 тыс. руб. — на юридических.

Увеличится и сумма штрафов за размещение вывесок на капитальных объектах. За первое нарушение сумма вырастет с 2 до 4 тыс. руб. на граждан, на должностных лиц — с 15 до 40 тыс. руб., на юридических лиц — с 30 до 200 тыс. руб. За повторное нарушение штраф на граждан составит до 5 тыс. руб., на должностных лиц — до 50 тыс. руб., на юридических — до 300 тыс. руб.



Новые требования в Правилах благоустройства

С 1 марта начинают действовать новые требования к благоустройству города, о чём сообщили в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми.

Согласно обновлённым правилам, владельцы зданий, расположенных в центральной части города и имеющих фасады, выходящие на общественные пространства или значимые улицы, обязаны получить утверждённый цветовой паспорт. Это требование не касается объектов, для которых уже согласован архитектурно-градостроительный облик, а также объектов культурного наследия, многоквартирных домов, индивидуального жилья и гаражей, находящихся в особых зонах. Новый цветовой паспорт должен быть оформлен до 1 марта 2025 года.

Также обновлённые правила уточняют требования к содержанию зданий. В частности, витрины, окна, двери, рекламные конструкции и отделка фасадов должны поддерживаться в чистоте и без повреждений. Регулярная очистка и устранение дефектов являются обязательными.

На фасадах запрещается размещение конструкций с информацией или изображениями, а также надписей и рисунков, которые не соответствуют установленным нормам.

Владельцы зданий и ответственные организации теперь обязаны проводить косметический ремонт фасадов. Для зданий в особых зонах (центр города и улицы с важным градостроительным значением), выходящих на общественные территории, ремонт необходимо выполнять каждые пять лет. Для остальных зданий, обращённых фасадом к общественным зонам, ремонт должен проводиться не реже одного раза в десять лет.

Кроме того, конкретизированы требования к цветовому оформлению фасадов: разрешено использовать палитру из более чем 300 оттенков, но количество применяемых цветов не должно превышать десяти, с учётом архитектурных особенностей здания.

Также уточнён список отделочных материалов, запрещённых для использования при текущем и капитальном ремонте фасадов. В него входят профнастил, сайдинг, металлические и пластиковые панели, асбестоцементные плиты, сотовый поликарбонат, баннерная ткань, самоклеящаяся плёнка и другие аналогичные материалы.

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