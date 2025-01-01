Ещё один ученик из Перми пожаловался Мизулиной на еду в школьной столовой Руководство учреждения отрицает достоверность информации Поделиться Твитнуть

Екатерина Мизулина

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Ещё один школьник из Перми пожаловался главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на еду в столовой. Согласно опубликованной в её telegram-канале информации, ученику школы № 76 в еде попался таракан. В подтверждение он приложил фото с котлетой, на которой лежит мёртвое насекомое.

Руководство школы отрицает достоверность информации. В администрации Перми «Новому компаньону» рассказали, что на днях в учреждении заметили группу четвероклассников, которые принесли в столовую мёртвого таракана, положили его на котлету, чтобы сделать фотографии и разместить их в соцсетях, но были замечены педагогами. По словам руководства школы, это не первый случай создания подобного контента школьниками.

«При этом сами ученики школы № 76 сообщают, что в столовой кормят вкусно и сытно. Обращений по питанию в департамент образования не поступало. Тем не менее, департамент образования проведёт дополнительную проверку, чтобы убедиться в отсутствии нарушений. Также во всех образовательных учреждениях заключены договоры с подрядными организациями на дератизацию и дезинфекцию, регулярно проводятся обработки», — сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Кроме того, в мэрии напомнили, что любой родитель может принять участие в работе общественной комиссии и лично снять пробы готовых блюд в школьной столовой.

Ранее ученики пермской гимназии № 5 рассказали, что после смены поставщика питания еда в столовой стала отвратительной. Они приложили фото с котлетой, из которой вынимают нитку. Мизулина отметила, что мэрия Перми планирует провести проверку, и похвалила чиновников за оперативное реагирование.

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