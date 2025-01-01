Мизулина похвалила мэрию Перми за реакцию на нитки в школьной котлете Ранее ученики пожаловались Главе Лиге безопасного интернета на плохое питание Поделиться Твитнуть

Екатерина Мизулина

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своём телеграм-канале похвалила чиновников мэрии Перми за оперативное реагирование на жалобы школьников о питании в столовой.

Ранее ученики гимназии №5 рассказали, что после смены поставщика питания в столовой стало отвратительно. Они приложили фото с котлетой, из которой вынимают нитку.

«Мэрия Перми оперативно отреагировала и уже планирует провести проверку. Молодцы», — написала Мизулина.

Напомним, в начале февраля Мизулина стала собирать жалобы школьников на сбои в системе ЭПОС. В своём телеграм-канале она написала, что к ней «обратились несколько тысяч школьников из Пермского края из-за того, что не работали электронные журналы».

На эту ситуацию отреагировал директор пермской школы № 87, ветеран СВО и экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко. Он назвал жалобу одной из школьниц на работу системы электронных дневников «подростковым хайпом».

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