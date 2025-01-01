Трафик на сайты глэмпингов в Прикамье вырос в 2,8 раза Атмосферный отдых в домиках привлекает жителей 50 регионов РФ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жители Пермского края стали проявлять заметно больше интереса к комфортному времяпрепровождению на лоне природы. По данным анализа обращений к специализированным онлайн-ресурсам, сделанного компанией «МегаФон», трафик на сайты глэмпингов региона и агрегаторов, посвящённых данной тематике, подскочил в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом пишет ВЕТТА.

Среди любителей атмосферного отдыха в домиках, оформленных в скандинавском стиле, 65% составили жители Пермского края. Остальные 35% трафика пришлись на гостей из полусотни других регионов России, в числе которых лидируют Свердловская область, Москва, Санкт-Петербург, ЯНАО, Удмуртия и Татарстан.

Прикамье привлекает не только ближайших соседей, но и жителей отдалённых уголков страны, включая Сибирь и Дальний Восток. Сайты глэмпингов Пермского края просматривают на Камчатке, в Приморье и Якутии. Из сибирских регионов чаще всего интересуются отдыхом в Прикамье жители Новосибирской, Кемеровской областей и Красноярского края.

Пермяки предпочитают места, расположенные недалеко от Перми, тогда как приезжих больше привлекают уединённые глэмпинги поблизости от природных достопримечательностей, например, Каменного города или Усьвинских столбов.

Наибольший интерес к такому отдыху наблюдается в июле, когда трафик на специализированные сайты на 65% превышает среднегодовые показатели. Второй пик приходится на октябрь-ноябрь, когда идёт активный выбор мест для встречи Нового года.

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