Пермский университет полностью перешёл на безналичную оплату услуг Наличные приниматься больше не будут Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский государственный научный исследовательский университет полностью переходит на безналичную оплату услуг, которые предлагаются вузом. Об этом сообщает пресс-служба университета.

«Финансово-экономическое управление уведомляет, что ПГНИУ переходит на систему приёма платежей посредством интернет-эквайринга (QR-код). Приём наличных в кассу университета производиться не будет», — сообщается на сайте вуза.

Ранее стало известно, что в первом корпусе ПГНИУ на месте бывшего книгохранилища к открытию готовится новое образовательное пространство для студентов. Оно включает в себя четыре терминальных класса на 120 мест, коворкинг на 40 мест и студенческое кафе. Общая площадь новых пространств превысила 1,4 тыс. кв. м. Общий объём финансирования на закупку оборудования, ремонты и оснащение составил 78 млн руб.

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