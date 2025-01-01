В первом корпусе ПГНИУ откроют новый коворкинг и студенческое кафе Объём финансирования на оборудование пространств составил 78 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В рамках реализации программы развития ПГНИУ в первом корпусе вуза к открытию готовится новое образовательное пространство для студентов. Как сообщается в telegram-канале вуза, оно расположено на месте бывшего книгохранения.

Новое пространство включает в себя четыре терминальных класса на 120 мест, коворкинг на 40 мест и студенческое кафе. Как отметил ректор ПГНИУ Игорь Германов, создание образовательных центров и пространств стало самой ресурсоёмкой частью программы.

«Общий объём финансирования на закупку современного оборудования, ремонты и оснащение составил 78 млн руб. Общая площадь новых пространств превысила 1,4 тыс. кв. м — ранее эти помещения или не использовались, или находились в запущенном состоянии», — рассказал он.

Ранее «Новый компаньон» писал, что учёный совет ПГНИУ поддержал ходатайство о присвоении заповеднику «Басеги» в Пермском крае имени профессора университета и известного учёного-эколога Георгия Воронова. Под его руководством в регионе были открыты оба заповедника: «Басеги» и «Вишерский».

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