В Перми скончался автор известного блога «Секс и инвалидность» Вреж Киракосян Поделиться Твитнуть

фото из личного архива семьи покойного

В Перми скончался Вреж Киракосян, известный художник, автор блога «Секс и инвалидность» и мотивационный спикер. О кончине сообщила его жена на странице ВКонтакте.

«С прискорбием сообщаю, что 3.03.2025 в 14 часов по Перми, после длительной болезни не стало моего мужа Киракосяна Врежа Сарибековича в возрасте 41,5 года, в первый день Великого поста», — сказано в публикации.

У Киракосяна, отмечает портал 59.ru, были диагностированы различные заболевания, в том числе спинальная мышечная атрофия (СМА), значительно ограничивающая его подвижность. Несмотря на это, он вёл насыщенную жизнь: создал семью, стал родителем, занимался живописью, вёл блог и выступал с мотивационными речами. Киракосян также встречался с Ником Вуйчичем, всемирно известным оратором, родившимся без конечностей из-за редкого заболевания.

Друзья и поклонники Киракосяна выражают соболезнования его родным и близким.

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